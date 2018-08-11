Число погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии, которое произошло на прошлой неделе, увеличилось до 387 человек, сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стал 321 человек.

Согласно заявлению ведомства, ожидается, что число жертв может увеличиться — тела погибших могут оставаться под завалами зданий и на месте схода оползней. Ведомство не исключает, что не обо всех случаях гибели еще сообщено местным властям.

Minval.az