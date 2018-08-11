Пресечена попытка незаконного перехода азербайджано-иранской государственной границы, изъята крупная партия наркотических веществ.

Как сообщили Report в Госпогранслужбе, мероприятия по обеспечению охраны госграниц продолжаются.

В августе нынешнего года благодаря бдительности и профессионализму пограничников была изъята крупная партия наркотиков, задержан иностранец, пытавшийся незаконно пересечь госграницу.

Первый подобный случай был зафиксирован 3 августа на служебном участке погранотряда «Гёйтепе». Близ села Сулучешме Джалилабадского района была организована служба пограннаряда. Примерно в 01:30 к этому участку приблизился автомобиль марки ВАЗ-2172 с госномером 99-GL-017. Некто вышел из машины и взял белый сверток. Он был задержан пограннарядом, при обыске у него было изъято 3 кг опиума. Задержанным оказался житель Джалилабадского района Хаял Али оглу Бахшалиев, 1987 года рождения.

Второй случай был зафиксирован 8 августа. Близ села Алаша Астаринского района. В ходе операции был задержан нарушитель ирано-азербайджанской границы. Им оказался гражданин Ирана Али Абдулланиджат Салтанхусейн, 1996 года рождения.

В отношении задержанных ведутся следственные мероприятия.

Minval.az