Представители Азербайджана с успехом приняли участие в 33-м Международном фестивале туризма и кулинарии в регионе Менген (Турция), сообщает Trend.

В состав жюри фестиваля вошел президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана Таир Амирасланов, а в кулинарных соревнованиях страну представили повара Эмиль Алиев и Максим Головин.

В состав жюри кулинарного состязания вошли представители Азербайджана, Турции, Ливана, Саудовской Аравии, Малайзии, Бангладеш, Сербии, Боснии и Герцеговины, Египта.

За главную награду фестиваля – Международный кубок кулинарии — состязались представители Азербайджана, Турции, Иордании, Кыргызстана, Мальдивской Республики, Палестины, Украины, Узбекистана и Малайзии.

Кулинары состязались в конкурсе «Черный ящик». Они должны были приготовить три блюда в течение 20 минут из тех продуктов, которые оказались в «черном ящике». Каждое блюдо оценивалось жюри по 100-бальной шкале.

По результатам конкурса команда Азербайджана была удостоена первого места и завоевала золотые медали и кубок, на втором месте оказались кулинары из Малайзии, на третьем – представители Узбекистана.

Наряду с этим, азербайджанский кулинар, член Ассоциации национальной кулинарии Зия Шахбазов принял участие в съезде шеф-поваров в Екатеринбурге (Россия), который был организована центром «Маэстро».

В рамках мероприятия Зия Шахбазов провел мастер-классы по приготовлению ряда блюд, в основном из баранины. Также он ознакомил участников съезда с традициями азербайджанской кухни.

Minval.az