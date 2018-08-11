Поиски бортовых самописцев до сих пор продолжаются. Все девять членов экипажа спасательного вертолета, который разбился 10 августа в центральной японской префектуре Гумма, погибли, передаёт ТАСС.

Поисково-спасательная операция затянулась из-за плохих погодных условий в месте происшествия. В пятницу удалось подтвердить гибель только двоих человек. Поиски бортовых самописцев до сих пор продолжаются.

Связь с бортом была потеряна в пятницу в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ. В течение дня спасателям удалось обнаружить вертолет, который упал на заросший лесом горный склон. Предположительно из-за столкновения с деревьями у него оторвало главный винт, а корпус развалился на несколько частей.

Экипаж выполнял тренировочный полет и должен был с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.

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