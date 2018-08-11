Дети и подростки, которых обманным путем завлекли в лагеря террористов PKK, зачастую подвергаются сексуальному насилию, а тем, кто оказывает сопротивление, угрожают физической расправой.

Источники в структурах сил безопасности Турции рассказали «Анадолу» о показаниях ряда схваченных террористов РКК.

Согласно данным следствия, главари террористов насилуют подростков, которых заманивают в свои ряды под самыми различными предлогами.

Часть подростков под психологическим воздействием кончают жизнь самоубийством. Тех же, кто отказался подчинятся действиям главарей террористов, казнят.

К примеру, террористка по прозвищу «Дилан», входившая с «охрану» главаря PKK Мурата Карайылана взорвала себя гранатой после того, как была изнасилована.

Еще одна террористка, 19-летняя С.А. пожаловалась руководству преступной организации о факте изнасилования, однако в итоге ей самой же пригрозили казнью. С.А. схватили и бросили в «тюрьму», где она подверглась насилию со стороны еще 12 террористов.

В лагерях террористов есть много детей и подростков, возраст которых доходит до 9 лет.

Группа террористок специально обучает их к непрекословному подчинению приказам главарей PKK.

Физическому насилию в лагерях террористов подвергаются не только девушки, но и мальчики. Для прикрытия высокого уровня смертности среди подростков, террористы заявляют, что все они погибли в ходе «операций».

Minval.az