Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Главы двух стран обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества двух стран. Дана позитивная оценка ходу реализации совместных стратегических проектов, прежде всего в сфере энергетики», — говорится в сообщении.

Также в ходе беседы лидеры государств также рассмотрели график контактов на различных уровнях, — говорится в сообщении.