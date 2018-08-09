Глава МИД РФ Сергей Лавров 13-14 августа примет участие в Анкаре в совещании послов и постпредов Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«13-14 августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по приглашению главы МИД Турции — это приглашение было передано главе российского внешнеполитического ведомства в феврале — примет участие в совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях», — сказала М.Захарова журналистам в четверг.

Она отметила, что в рамках рабочего визита министра в Анкару планируется выступление С.Лаврова на совещании послов, а также встреча и переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Minval.az