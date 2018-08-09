Ни одного осажденного района больше нет в Сирии.

Как передает ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«Сейчас больше нет районов в Сирии, которые, согласно критериям ООН, считаются осажденными», — сказал он.

В мае ООН сообщала, что в Сирии осталось только три осажденных района — Эль-Фуа, Кефрая и Ярмук.

Также Эгеланн утверждает, что в провинции Идлиб сейчас могут находиться тысячи террористов. «В Идлибе могут быть тысячи людей, которые названы ООН террористами», — сказал он.

По его мнению, присутствие террористов говорит об опасности обострения ситуации в этой провинции. Советник считает, что нужно сделать все возможное, чтобы «война не пришла в Идлиб», поскольку половина из 9,2 млн жителей этой провинции — перемещенные лица. По словам Эгеланна, ООН готовит гуманитарный план на случай обострения ситуации в Идлибе.

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