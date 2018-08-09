Власти Эквадора в среду ввели режим чрезвычайного положения в трех провинциях страны в связи притоком мигрантов из Венесуэлы. Соответствующее заявление размещено на сайте эквадорского МИД, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, чрезвычайное положение вводится в столичной провинции Пичинча, а также провинциях Карчи и Эль-Оро, которые граничат с Колумбией и Перу соответственно. Режим будет действовать в течение августа, но может быть продлен, если возникнет необходимость.

Ежедневно в Эквадор прибывает до 4,2 тыс. венесуэльцев, сообщает МИД. В указанные районы будут направлены дополнительные силы миграционного контроля, медики, психологи и социальные работники. Международные организации готовы предоставить воду, продовольственные пайки, предметы гигиены и палатки.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Ситуация в стране вынуждает многих венесуэльцев покидать родину.

Minval.az