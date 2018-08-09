С 2000 года в Мексике убиты 138 журналистов, сообщает Национальная комиссия по правам человека страны.
По данным комиссии, еще 21 сотрудник СМИ пропал без вести с 2005 года. «Тревожный рост убийств и исчезновений сотрудников СМИ отражает то, что происходит на национальном уровне в части безопасности», — отмечается в докладе правозащитников.
Число убийств, совершенных в стране в 2017 году, составило почти 31,2 тысячи, сообщал ранее Национальный институт статистики и географии латиноамериканской страны.