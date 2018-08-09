Кабинет министров Азербайджана внес поправку в «Правила присвоения и изменения имени, отчества и фамилии».

Как сообщает Report, в связи с этим постановление подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно поправке, в статью 6 (изменение имени, отчества и фамилии) правил добавлено «Примечание». В дополнении говорится, что в случае если возможно получить из электронных информационных ресурсов представленные вместе с заявлением об изменении имени, отчества и фамилии удостоверение личности, и удостоверение о взятии на первоначальный военный учет или военный билет, представление этих документов не требуется.

Minval.az