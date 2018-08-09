Республика Колумбия признала Палестину независимым государством.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте палестинского диппредставительства в Колумбии.

«Посольство Палестины имеет честь сообщить, что правительство Республики Колумбия решило признать Палестину в качестве свободного, независимого и суверенного государства. Это решение приветствуется палестинским народом и его правительством, которые всегда видели в Колумбии братский народ, неустанно ищущий мира», — говорится в пресс-релизе посольства.

Представители дипмиссии также подчеркнули, что «решение о признании [независимости] является синонимом глубокой работы по сближению колумбийского и палестинского правительств, усилий <…>, которые в будущем будут, несомненно, направлены на благо двух народов».

Руководство Колумбии пока не комментирует эту информацию.

По сведениям газеты El Tiempo, решение о признании Палестины было принято на прошлой неделе правительством уже экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Новый президент южноамериканской страны Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил в должность во вторник.

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