На юге Перу произошло массовое пищевое отравление, жертвами которого стали не менее 10 человек. Об этом сообщает Синьхуа в среду, 8 августа.

Как подтвердило Управление гражданской обороны Перу, в южном регионе Аякучо местные жители употребили в пищу зараженную инсектицидами еду. После этого 52 человека почувствовали себя плохо, из них 10 скочались, еще 21 находится в тяжелом состоянии.

По сообщениям местных СМИ, отравление произошло на поминках в населенном пункте Сан-Хосе-де-Ушуа.

Находящиеся в тяжелом и критическом состоянии пострадавшие были доставлены вертолетами в больницы Лимы и других крупных городов.

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