Супруга президента Сирии Асма Асад начала проходить лечение, у неё обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщается в Twitter администрации сирийского лидера.

«Асма Асад начинает лечение злокачественной опухоли молочной железы, обнаруженной на ранней стадии», — заявили в канцелярии.

Также в администрации пожелали жене президента Сирии скорейшего выздоровления.

بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا.. من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г.

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