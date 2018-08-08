Супруга президента Сирии Асма Асад начала проходить лечение, у неё обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщается в Twitter администрации сирийского лидера.
«Асма Асад начинает лечение злокачественной опухоли молочной железы, обнаруженной на ранней стадии», — заявили в канцелярии.
Также в администрации пожелали жене президента Сирии скорейшего выздоровления.
بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..
من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt
— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г.