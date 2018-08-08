Супруга президента Сирии Асма Асад начала проходить лечение, у неё обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщается в Twitter администрации сирийского лидера.

«Асма Асад начинает лечение злокачественной опухоли молочной железы, обнаруженной на ранней стадии», — заявили в канцелярии.

Также в администрации пожелали жене президента Сирии скорейшего выздоровления.

Minval.az