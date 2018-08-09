США призывают Россию отвести войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции, занимаемые до событий 2008 года. Об этом, согласно информации RT, заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
США призывают Россию отвести войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции, занимаемые до событий 2008 года. Об этом, согласно информации RT, заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
Дата: 2018/08/09 0:02
Раздел: Мир
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