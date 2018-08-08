Бельгия является единственной в мире страной, где разрешена детская эвтаназия. Согласно июльскому докладу CFCEE — комиссии, которая регулирует эвтаназию в стране, — двое детей в возрасте 9 и 11 лет стали самыми молодыми людьми, подвергшимися эвтаназии в мире, сообщает Independent.

В отчете Комиссии подробно рассказывается о том, как бельгийские врачи давали смертельные инъекции троим детям в течение двухлетнего периода, в том числе 17-летнему подростку, страдающему мышечной дистрофией. 9-летний ребенок страдал от опухоли головного мозга, а 11-летний — от кистозного фиброза.

Бельгия, уже являвшаяся одной из самых лояльных в мире стран в отношении эвтаназии, еще более либерализовала свой закон в 2014 году, предоставив врачам право прекращать жизнь ребенка, если он просит.

Врачи должны сначала убедиться, что ребенок «находится в безнадежном медицинском положении и испытывает постоянные, невыносимые страдания, которые не могут быть смягчены и которые могут привести к смерти в краткосрочной перспективе».

Несовершеннолетний должен сообщить о своем желании в письменной форме до того, как его изучат детские психиатры, чтобы убедиться, что они достаточно развит, чтобы принять решение и «не подвержен влиянию третьей стороны». Родители могут отменить желания ребенка.

Minval.az