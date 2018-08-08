В начале недели манхэттенский федеральный судья Джон Койтл удовлетворил ходатайство адвокатов Национального комитета демократической партии США о способах вручения российскому олигарху Арасу Агаларову повестки по иску, возбужденному руководящим органом демпартии в конце апреля этого года.

Как передает «Би-би-си», среди ответчиков — Россия, Главное разведывательное управление Генштаба, а также президент США и Дональд Трамп, его старший сын, экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, ресурс WikiLeaks и еще много лиц и организаций.

Список ответчиков включает и Агаларовых.

В 66-страничном исковом заявлении, составленном по материалам СМИ по «Рашагейту», ответчики обвиняются в преступном сговоре с целью повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.

Койтл принял иск к рассмотрению, которое пока носит крайне вялотекущий характер. Одна из главных причин — трудность вручения исковых заявлений и повесток ответчикам, в особенности находящимся в России.

Как заявили в понедельник адвокаты истцов, на сайте девелоперской компании Араса Агаларова Crocus Group в разделе «контакты» указаны лишь ее почтовый и электронный адреса.

Истцы не сумели установить личного почтового адреса Араса Агаларова ни в России, ни в его родном Азербайджане.

Судебный курьер пытался вручить Агаларовым исковое заявление и повестки по их адресу во Флориде, где у них имеется недвижимость, но охранник сообщил ему, что хозяева наведывались туда лишь дважды за последние два года.

Россия по идее должна оказывать содействие в этом вопросе в соответствии с Гаагской конвенцией, которую она подписала, пишут истцы, но она отказалась им помогать.

Она также не признает законность повесток, отправленных по почте, заявили адвокаты демпартии.

По словам истцов, американский юрист Скотт Болбер, представляющий Агаларовых по другим вопросам, принял исковое заявление, посланное Эмину, но не взял адресованное его отцу.

Засим истцы попросили судью уполномочить их вручить исковое заявление лично Болберу для дальнейшей пересылки Арасу по электронной почте.

Койтл эту просьбу удовлетворил, и иск демократической партии США против «России и компании» продвинулся вперед, но лишь на самую малость.

В нем скопилось уже более полутора сотен документов, но почти все они касаются доставки исковых заявлений и повесток ответчикам.

Агаларовым посвящены всего несколько страниц искового заявления, касающиеся знаменитой встречи в «Трамп-тауэр» 9 июня 2016 года, на которой Дональд-младший и другие приближенные Трампа вели недолгую беседу с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Встреча состоялась по инициативе Эмина, давно знакомого с Дональдом-младшим.

Увидеть Эмина жаждут не только адвокаты Нацкомитета демпартии, но и спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года и уже давно желающий снять с него показания.

Об этом стало известно лишь на днях, хотя Болбер говорит, что ведет переговоры с Мюллером уже почти год.

Люди Мюллера допросили уже нескольких участников знаменитой встречи, живущих в Америке, но в России его повестки не действуют.

С другой стороны, Эмину, возможно, и впредь захочется ездить в Америку, поэтому попытки Мюллера встретиться с ним пока безрезультатны, но не безнадежны.

Minval.az