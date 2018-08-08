Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Программа развития ООН (ПРООН) призвали власти Мьянмы создать надлежащие условия для возвращения беженцев народности рохинджа в штат Ракхайн.

Как передает ТАСС, в распространенном в Женеве совместном заявлении они подчеркнули, что репатриация должна быть добровольной, осуществляться в безопасных и достойных условиях.

В документе говорится, что по прошествии двух месяцев после подписания УВКБ, ПРООН и правительством Мьянмы трехстороннего меморандума, который должен проложить путь к репатриации рохинджа, в ООН призывают власти этой страны «добиться ощутимого прогресса в улучшении условий в штате Ракхайн». Подчеркивается, что от желания властей Мьянмы зависит «создание условий, благоприятствующих добровольному, безопасному, достойному и устойчивому возвращению беженцев-рохинджа».

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