Турция назначила бригадного генерала Али Демира военным атташе в Азербайджан.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«А.Демир заменит на этом посту Зафера Оджага, который выполнял функции военного атташе в Азербайджане с ноября 2016 года», — отметил источник.

А.Демир до назначения в Азербайджан был командующим бригады жандармерии в Диярбакыре (юго-восток Турции).

В 2010 году А.Демир был арестован и приговорен к 16 годам лишения свободы в ходе операции «Balyoz» (Кувалда), проводимой против генералов организации ФЕТО (движение турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, признанная в Турции террористической). В том же году А.Демир был оправдан и восстановлен на военной службе.

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