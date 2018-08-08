Книга на русском языке заслуженного юриста Азербайджана, доктора юридических наук, профессора Ильхама Рагимова «Бессмертная смертная казнь» («Ölməz ölüm cəzası»), напечатанная издательством «Юридический центр» в Санкт-Петербурге, вышла в Лондоне в Великобритании на английском языке.

Переведенная на английский язык книга является продолжением размышлений автора о философской сущности наказания, ранее изложенных им в книгах «Философия преступления и наказания» (2013) и «О нравственности наказания» (2016).

Если в предыдущих книгах профессор Ильхам Рагимов в основном говорил о философской сущности наказания, в частности смертной казни, то в этой книге эти вопросы рассматриваются с точки зрения многофункциональной проблемы, исследуются в контексте исторических, религиозных, философских, социологических и психологических факторов.

Как видно из названия книги, она посвящена смертной казни, являющейся спорным и древним видом наказания в истории человечества. В этой книге автор дает возможность читателям ознакомиться не только со своими суждениями в связи с феноменом смертной казни, но также и с различными мнениями в научной литературе. Этот подход дает возможность каждому читателю ответить на вопрос: быть или не быть смертной казни?

Книга предназначена для студентов, докторантов и преподавателей юридических вузов, работников правоохранительных органов, теоретиков и практиков, специализирующихся в области уголовного права, практических работников, а также философов, историков, социологов, психологов, а также для широкой читателей, интересующихся проблемами преступлений и наказаний.

Напомним, что упомянутая книга профессора Ильхама Рагимова стала третьей по счету книгой, напечатанной в Великобритании на английском языке.

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