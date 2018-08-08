Канцлер Германии Ангела Меркель примет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который посетит ФРГ с государственным визитом 28-29 сентября.

Как передает ТАСС, об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Могу подтвердить, что канцлер примет Эрдогана в рамках его государственного визита», — сказала она, отказавшись сообщить подробности.

Ранее стало известно, что турецкого лидера примет в Берлине президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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