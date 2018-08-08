Парк под названием «Карабах» появится в ближайшее время в турецком городе Шанлыурфа, сообщил глава городского муниципалитета Нихат Чифтчи, сообщает Интерфакс.аз.

«У нас очень любят Азербайджан. В Шанлыурфа строится бульвар «Азербайджан», а в ближайшее время появится и парк под названием «Карабах», — сказал Н.Чифтчи, слова которого цитирует турецкое агентство «Анадолу».

Он отметил, что Баку и Шанлыурфа «исторически связаны между собой», поскольку в Шанлыурфе есть исторические памятники принадлежащие государствам Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу.

Однако, по мнению Н.Чифтчи, есть необходимость в лучшем ознакомлении с культурными ценностями двух городов. «У нас есть совместный проект в области культуры и искусства, над которым мы работаем, чтобы сблизить Шанлыурфа и Баку. Этот проект, который мы назвали Bakurfa, будет запущен 15 октября», — отметил Н.Чифтчи.

По данным «Анадолу», в рамках платформы «Bakurfa» планируется организация фестивалей в Баку и Шанлыурфе, подготовка музыкальных программ и документальных фильмов для телеканалов двух стран, организация совместной работы между университетами двух городов и создание единого исследовательского центра.

В рамках платформы также планируется выпустить журнал под названием «Bakurfa» со статьями известных авторов из Азербайджана и Турции об общей культуре двух стран, об истории, путешествиях, кухне, здоровье, споре и проч.

Кроме того, в рамках платформы «Bakurfa» будет организован симпозиум «Физули-Наби», посвященный жизни поэтов, поэзии, искусству. Материалы симпозиума затем будут выпущены в виде книги «Fuzuli – Nabi Bulushmasi». Также будет организован конкурс сценариев для короткометражных фильмов на тему «Одна нация — два государства», снят фильм на основе сценария победителя.

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