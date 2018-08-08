Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко осудила слова бывшего главы МИД Бориса Джонсона о мусульманских женщинах, напоминающих «почтовые ящики» и «грабителей банков», и призвала его принести публичные извинения.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Independent.

«Я действительно считаю, что мы все должны внимательно следить за тем, какой язык и выражения мы используем. Некоторые слова, которые использовал Борис при описании внешности людей, были откровенно оскорбительны. Поэтому я согласна с [председателем Консервативной партии] Брэндоном Льюисом, [что Джонсону следует извиниться]», — заявила британский премьер-министр.

Она добавила, что все люди имеют право исповедовать свою религию и должны иметь возможность выбирать, как одеваться.

5 августа в статье в издании The Telegraph Джонсон выразил мнение по поводу запрета на ношение паранджи и бурки в Дании. Он не одобрил решение датского правительства, но заявил, что в современном обществе не должно быть принято носить подобную одежду. В частности, в колонке бывший глава МИД написал, что женщины в мусульманской одежде делают выбор в пользу того, чтобы «ходить по улице, напоминая почтовые ящики». Он также сравнил их с грабителями банков и назвал их внешний вид «абсолютно несуразным».

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