Когда только стало известно, что 19-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов бросил учебу в Нью-Йоркском университете, где он изучал искусство фотографии, многие думали, что Бруклин просто проявил слабость характера и вскоре пожалеет о принятом решении. Но оказалось, что его действия были совсем не так безрассудны и легкомысленны, как могло показаться, пишет издание 7Дней.

Как выяснилось, у старшего сына Бекхэмов вырисовываются в Лондоне, куда он вернулся к матери, блестящие перспективы. Виктория сообщила, что наняла Бруклина в качестве официального фотографа для следующей рекламной компании очередной коллекции разработанной ей одежды. Миссис Бекхэм заявила: она полностью доверяет чутью и вкусу своего сына и верит, что его работа будет «креативной и уникальной». Это сообщение вызвало у многих шок — ведь Бруклин еще очень молод и неопытен для такой серьезной миссии. Но Виктория ни на минуту не сомневается, что он справится во всем блестяще.

Работа на Викторию будет вовсе не единственным делом для Бруклина в ближайшем будущем. Недавно сын звезды вступил в тайные переговоры с компанией boohooMan, производящей мужскую одежду. И теперь он близок к подписанию контракта на 2,5 миллиона фунтов стерлингов! Говорят, представителей фирмы впечатлило число подписчиков странички молодого человека в социальной Сети (почти 12 миллионов), а также связи его родных в индустрии моды. Если переговоры завершатся успешно, Бруклин разработает для boohooMan, которая может похвастаться оборотом в 183 миллиарда долларов за последние полгода, свою линию одежды. Так что отказавшись от университета, парень нашел способ заработать серьезные деньги.

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