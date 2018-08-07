В Баку мужчина совершил мошенничество на крупную сумму, обманув доверившуюся ему женщину.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Ясамальского район

Известно, что жертвой преступления стала жительница столицы Э.Р., 1978 года рождения. Женщина обратилась четвертого августа с заявлением в 26-ое отделение полиции указанного района и показала, что в январе этого года ее возлюбленный М.Сеидов, 1956 года рождения, узнал, что у нее есть 100 тысяч манатов и выпросил их.

Мужчина сказал Э.Р., что купит на эти деньги ресторан. Он пообещал потерпевшей не только вернуть деньги в короткий срок, но и заявил, что она будет получать прибыль. Однако, прошло полгода, ресторан Сеидов не купил, а деньги женщине так и не вернул.

Э.Р. требует возбудить в отношении бывшего возлюбленного уголовное дело. Пока по факту никто не задержан. Правоохранители ведут проверку на наличие в действиях Сеидова состава преступления.

Minval.az