Открытие курорта Portonovi в Черногории будет реализовано в несколько этапов, начиная с 2019 года.

Об этом сказали Trend в азербайджанской компании Azmont Investments, которая является разработчиком проекта.

«Строительство курорта Portonovi началось в 2012 году. Курорт Portonovi, стоимость строительства которого составляет 700 миллионов евро, охватывает территорию в 26 гектаров. Этот многоцелевой проект реализуется поэтапно», — сказали в компании.

В Azmont отметили, что строительные работы идут очень хорошо; строительство жилого комплекса в рамках этого проекта находится на завершающем этапе.

Кроме того, как сообщили в компании, структурные работы на территории отеля One&Only идут полным ходом, в то время как строительство отеля Mock-up уже завершено.

«Открытие курорта Portonovi в Черногории будет реализовано в несколько этапов, начиная с 2019 года. Работы по строительству поселка Portonovi Village завершаются, как и планировалось. Portonovi Village будет представлен общественности вместе с Marina Residences», — сказали в Azmont.

Отметим, что Portonovi считается одним из крупнейших проектов, реализуемых на территории Черногории. Общая площадь проекта охватывает 26 гектаров, на которых будут находиться отели, рестораны, элитные виллы, дома, резиденции, спа-центры, бутики, яхт-клуб и другие объекты.

Для финансирования проекта азербайджанскими инвесторами был основан Nova Banka AD Podgorica.

Материнской компанией Azmont Investments является Azerbaijan Global Investments (AGI), в состав акционеров которой входят PASHA Development и Synergy Group.

Minval.az