7 августа в Азербайджане осадков не ожидается, но в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, умеренный северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 24-26, днем — 29-34 градуса, в Баку ночью прогнозируется 24-26, днем — 31-33 градуса выше нуля.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем — 40-55%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура воды составит 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 26-27 градусов тепла. Умеренный северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, тем самым погода будет благоприятствовать любителям пляжного отдыха.

В регионах республики осадков в основном не ожидается, однако в первой половине дня утром и вечером местами в некоторых горных областях возможны грозы и и кратковременные дожди, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 32-35 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем — 21-26 градусов тепла.

Minval.az