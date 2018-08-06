Курьезный случай произошел с жителем села Сейидбазар Джалилабадского района Азербайджана Вугаром Рустамовым, водителем автомобиля марки Mercedes (госномер 90-BO-370).

Как сообщает 1news.az, ему пришел административный протокол, по которому за превышение максимально разрешенной скорости на 50 километров в час на 189-м километре трассы Баку-Астара-граница с Ираном он был оштрафован на 150 манатов (по статье 328.3 Кодекса об административных правонарушениях АР).

Сам протокол имеет две фантастические особенности – во-первых, он был послан почти через 11 месяцев после «нарушения», совершенного якобы 9 сентября 2017 года.

Во-вторых, даже на фотографии в протоколе видно, что Mercedes стоит припаркованный на обочине, с открытым багажником, то есть, не двигается. И мимо него проезжает патрульный полицейский автомобиль BMW, который как раз и двигался со скоростью 110 км/час.

В Главном управлении государственной дорожной полиции МВД АР, комментируя 1news.az этот курьез, сообщили, что по факту начато разбирательство, по итогам которог

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