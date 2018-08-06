Алкогольный холдинг Global Spirits (бренды Хортица, Shustoff, Мороша) запустит на текущей неделе производство продукции в Азербайджане и Беларуси.

Как передает Интерфакс, об этом заявил владелец холдинга Евгений Черняк.

«С 15 августа запускаем производство в Беларуси, потому что это перспективный рынок, там достаточно хорошо выстроена внутренняя конкуренция, все правильно в нашем сегменте рынка. И мы запускаем производство в Азербайджане, по-моему, 10 августа», – рассказал Е.Черняк в эфире Радио НВ

Украина же, по его словам, на сегодня приносит только 15% дохода. При этом Черняк «надеется», по итогам 2018 года эта доля сократится еще больше – «будет меньше 10%».

По его словам, компания приняла решение «двигаться во внешние рынки, потому что они более стабильны, более высокая маржа и более честные правила игры для бизнеса». В частности, «очень хорошо» идет Польша, также увеличиваются продажи в Казахстане, в Прибалтике.

Также Global Spirits работает в Германии и в Северной Америке, в частности в США и Канаде.

Global Spirits – мировой лидер по производству алкоголя, крупнейший в Восточной Европе международный алкогольный холдинг. В структуру холдинга входят крупнейшие производственные площадки ЛВЗ «Хортиця» и «Одесский коньячный завод», оснащенные высокотехнологичным оборудованием от мировых лидеров. А также дистрибуционная компания «УДК». Портфель холдинга включает водочные, коньячные и винные бренды. Продукция Global Spirits экспортируется в более чем 87 стран мира. Центральный офис находится в Нью-Йорке (США).

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