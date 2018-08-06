Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты продолжат соблюдать санкции по отношению к Ирану, пока Тегеран радикально не изменит курс. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Помпео, президент США Дональд Трамп открыт для ведения диалога, но необходимы «огромные перемены» со стороны Ирана. При этом госсекретарь подчеркнул, что американский лидер собирается заставить Иран «вести себя как нормальная страна».

Ранее Помпео заявил, что антииранские санкции будут «неукоснительно соблюдаться». По словам Помпео, восстановление санкционных ограничений в отношении Ирана является важным элементом американской политики.

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