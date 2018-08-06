Самолет авиакомпании airBaltic следующим рейсом Рига-Баку вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем.

Как сообщили Report пассажиры рейса Рига-Баку, самолет вылетел из столицы Латвии в 23:15 по бакинскому времени. Однако пролетев 300-400 км лайнер вернулся в международный аэропорт Риги 00:30 по бакинскому времени.

Данный факт потвердили в международном аэропорту Риги.

Согласно информации, самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем.

На время ожидания авиаперевозчик обеспечил пассажиров теплым пледом, едой и водой.

Как сообщили в международном аэропорту Гейдар Алиев, отправление самолета из столицы Латвии ожидается ориентировочно в пять утра по бакинскому времени.

Время полета составляет 3 часа 20 минут.

Minval.az