На студии «Mozalan» по заказу Министерства культуры Азербайджана начинаются съемки художественного фильма «Əlvida, Smidt» («Прощай, Шмидт»), сообщает Trend Life.

Новая кинолента посвящена 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Кинопроизведение рассказывает о родившемся в Азербайджане немце Эмиле Шмидте, который находит здесь свое счастье и любовь. События фильма, который снимается в жанре трагикомедии, происходят в Гёйгёле (ранее — Еленендорф). Кинокартина отражает темы дружбы, любви к родине, мультикультурализма.

Главную роль играет Азер Айдемир, которому ради новой роли пришлось похудеть за четыре месяца на 21 кг.

«Режиссёр сказал — либо худеем, либо ищем другого актера. Сценарий мне очень понравился, поэтому решил похудеть и сейчас нахожусь на строгой диете. Как говорится, искусство требует жертв (смеется). Такой опыт в отечественном кино редкость, обычно подбор актёров проходит быстро и не принужденно», — сказал Азер Айдемир.

Режиссер-постановщик — Али-Саттар Гулиев, оператор-постановщик – Надир Мехтиев, второй режиссер – Акиф Рустамов, автор сценария — Рустам Бабазаде, художник-постановщик – Азиз Мамедов, композитор — Исфар Сарабский, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев.

В главных ролях — заслуженный артист Расим Джафар, киноактер Азер Айдемир, актриса Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова Мариам Кития. В кинокартине также заняты народные артисты Гурбан Исмайлов, Шамиль Сулейманлы, заслуженная артистка Земфира Садыгова. Планируется, что одну из ролей исполнит народный артист Расим Балаев.

Премьера фильма состоится в 2019 году.

Minval.az