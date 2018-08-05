В Скопье (Македония) завершается чемпионат Европы по баскетболу дивизиона B среди юношеских команд (U-18).
Как сообщает «Азериспорт», в заключительный день ЕВРО сборная Азербайджана проиграла команде Люксембурга со счетом 53:57 и заняла 20-е место.
В Скопье (Македония) завершается чемпионат Европы по баскетболу дивизиона B среди юношеских команд (U-18).
Как сообщает «Азериспорт», в заключительный день ЕВРО сборная Азербайджана проиграла команде Люксембурга со счетом 53:57 и заняла 20-е место.
Дата: 2018/08/05 22:03
Раздел: Азербайджан, Спорт
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