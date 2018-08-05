В Скопье (Македония) завершается чемпионат Европы по баскетболу дивизиона B среди юношеских команд (U-18).

Как сообщает «Азериспорт», в заключительный день ЕВРО сборная Азербайджана проиграла команде Люксембурга со счетом 53:57 и заняла 20-е место.

Minval.az