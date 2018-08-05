5 августа в рамках успешно продолжающегося Х Габалинского международного музыкального фестиваля, состоялся вечер камерной музыки, посвященный 100-летию великого азербайджанского композитора Кара Караева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на концерте прозвучали произведения Кара Караева — «Квартеттино для струнного квартета» (в трех частях – «Сонатина», «Колыбельная» и «Марш»), «Соната для виолина и фортепиано» и два романса.

Выступивший в начале концерта квартет «Фуриосо» был создан студентами Бакинской музыкальной академии в 2011 году. Руководитель музыкального коллектива – декан исполнительского факультета академии, заслуженный деятель искусств Назмия Аббасзаде. Квартет, отказавшийся от устаревших традиций в исполнении, создал новый стиль. Члены квартета – Саид Мамедов (виолин), Сулейман Бабакишизаде (виолин), Узеир Махмудбейли (виола) и Асмар Керимли (виолончель) до настоящего времени приняли участие в нескольких международных фестивалях.

Квартет «Фуриосо» впервые исполнил на концерте неизданное и неисполнявшееся ранее пор произведение Кара Караева «Квартеттино для струнного квартета». Партитура произведения была доставлена из Государственного архива литературы и искусства России и издана в 2017 году по инициативе члена квартета С.Бабакишизаде.

Выступления на вечере камерной музыки пианисток Самиры Ашумовой и Эльданиза Алекберзаде, скрипача Анара Сеидова, Адиля Ахундова (тенор) были с большим интересом встречены зрителями.

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