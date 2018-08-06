Внучка Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская случайно опубликовала в социальных сетях фотографию коридора Букингемского дворца, не доступного для просмотра обычными посетителями.

Вскоре после публикации принцесса призналась, что попала из-за снимка «в большие неприятности». Какие конкретно не уточняется.

Тем не менее, фотография, о которой идёт речь, так и не была удалена со страницы Евгении.

На ней изображён её отец — принц Эндрю в парадной форме полковника гренадёрской гвардии. Фон фотографии — один из дворцовых коридоров с красной дорожкой, картинами в золотых барочных рамках и рядом мраморных бюстов.

Minval.az