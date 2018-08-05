В рамках международного конкурса «Кубок моря-2018» проведены соревнования по футболу среди состава военных судов.

Как сообщает МО АР, в первой встрече победили военные моряки Азербайджана, встретившиеся с командой Ирана. Игра между командами Казахстана и России завершилась победой российских моряков.

В финальных матчах команда Ирана победила казахских моряков, а азербайджанские моряки одержали верх над командой России.

Таким образом, по итогам дружеского турнира команда Азербайджана заняла первое, России – второе, а Ирана – третье место.

Командам-победителям были вручены кубки, медали, почетные грамоты и подарки.

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