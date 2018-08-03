Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на еженедельном брифинге прокомментировала проходящие в Грузии совместные с НАТО учения «Noble Partner» (Достойный партнер).

«Мы не можем согласиться с тем, что эти учения способствуют укреплению стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Настоящая задача этих учений – проецирование силового давления на Абхазию, Южную Осетию и Россию. Вызывает сожаление, что под различными предлогами в это сомнительное мероприятие были вовлечены соседние с Грузией страны», — сказала Мария Захарова, которую цитирует «Первый Информационный».

Официальный представитель МИД России добавила, что стабильность – это конструктивный диалог, а не вертолеты и танки.

1 августа в пригороде Тбилиси стартовали масштабные учения военнослужащих стран-членов и партнеров НАТО, в которых участвуют четыре военнослужащих из Армении. Всего в «Noble Partner» примут участие около 3000 военных из США, Франции, Германии, Великобритании, Армении, Азербайджана, Грузии, Эстонии, Норвегии, Турции, Польши, Украины.

Minval.az