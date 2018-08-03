Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов гастролируют по Латинской Америке .Турне звездной пары началось с концерта в чилийском Сантьяго.

Как передает российский интернет-портал muzcentrum.ru, это было первое появление артистов на публике после отмененного ими выступления в Баден-Бадене — там две недели назад они должны были петь в премьере «Адрианы Лекуврер» Чилеа под руководством Валерия Гергиева.

Итальянские оперные арии и дуэты Нетребко и Эйвазов будут исполнять в Бразилии, Перу и Аргентине до 15 августа.

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