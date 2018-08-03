«Орхан Джемаль будет похоронен на мусульманском участке Хованского кладбища в Москве».

Об этом RT сообщил журналист, друг Орхана Джемаля Максим Шевченко.

«Из аэропорта тело будет доставлено в морг Следственного комитета для проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз. Я очень надеюсь, что эти исследования выявят кто стрелял, какими пулями стреляли из какого оружия, с какого расстояния и прочее. Это очень важно. Орхан будет похоронен на мусульманском участке Хованского кладбища», — сказал М.Шевченко.

В мечети по нему будет совершена джаназа, мусульманская заупокойная молитва.

Журналист добавил, что решение о похоронах Орхана Джемаля в Москве приняли члены его семьи.

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