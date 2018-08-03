Азербайджанские пограничники пресекли попытку контрабанды из Ирана партии наркотических и психотропных средств, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС).

«Пограничный наряд 01 августа в 22:00 зафиксировал и взял под контроль трех нарушителей государственной границы, которые ползком двигались в сторону Азербайджана с территории Ирана на территории пограничной заставы в Биласуварском районе»,- говорится в сообщении.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, контрабандисты, поняв, что пограничники заметили их передвижение, побежали обратно в направлении границы с Ираном. «Им удалось скрыться на территории Ирана, пользуясь особенностями рельефа местности и темным временем суток», — подчеркивает ГПС.

«В результате проведенного осмотра, на месте происшествия был найден рюкзак, в котором обнаружено 6,4 кг вещества, похожего на наркотики, 79 конвалют (в каждой по 10 таблеток «Tedol-200»), 100 штук 10-миллиграмовых флаконов психотропного лекарственного препарата MYDRAX»,- говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело.

Minval.az