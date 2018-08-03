Арестован брат бывшего председателя Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова — Сахиб Ибрагимов.

Как передает Qafqazinfo, С.Ибрагимов обвиняется по статьям УК АР 178.3.2 (Мошенничество, с причинением крупного ущерба) и 308 (Злоупотребление должностными полномочиями).

По решению суда в отношении С.Ибрагимова избрана мера пресечения в виде аресте. Он переведен в Бакинский следственный изолятор №1.

Отметим, что ранее в прессе выходили жалобы граждан на обман со стороны строительной компании С.Ибрагимова. Жалобщики говорили, что заплатили компании согласно контракту, однако не получили свои квартиры.

Minval.az