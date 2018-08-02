В ходе конкурса «Снайперский рубеж», который проходит на полигоне Брест в Беларуси, выполняются различные эпизоды.

На конкурсе, который продлится до 9 августа, азербайджанские снайперы продемонстрируют свое мастерство, сообщает МО АР.

Minval.az