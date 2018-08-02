В ходе конкурса «Снайперский рубеж», который проходит на полигоне Брест в Беларуси, выполняются различные эпизоды.
На конкурсе, который продлится до 9 августа, азербайджанские снайперы продемонстрируют свое мастерство, сообщает МО АР.
В ходе конкурса «Снайперский рубеж», который проходит на полигоне Брест в Беларуси, выполняются различные эпизоды.
На конкурсе, который продлится до 9 августа, азербайджанские снайперы продемонстрируют свое мастерство, сообщает МО АР.
Дата: 2018/08/02 20:14
Раздел: Азербайджан, Армия
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