Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 24-26, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 24-26, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем 45-55%.

3 августа на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 27-28 градусов тепла.

Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. По этой причине рекомендуется быть осторожными на пляжах.

В районах Азербайджана завтра в основном пройдет без осадков, однако утром и вечером в некоторых горных районах возможны дожди и грозы. Будет преобладать западный ветер, скорость которого местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 22-27 градусов тепла.

Minval.az