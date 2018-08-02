Пожар, начавшийся 1 августа около 22:00 близ лянкяранского села Юхары Нюведи (Алексеевка), в 24-м округе лесничества «Сейфидор» Гирканского национального парка был за короткое время потушен сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов, МЧС и сельскими жителями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Пламя охватило площадь в около 0,01 га, сгорели сухие опавшие листья, высохшие и упавшие деревья.

Другой пожар произошел 2 августа около 03:00 в 8-м округе Агсуинского лесничества.

Начавшийся по неизвестной причине пожар за короткое время был потушен сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов и МЧС.

В результате пожара на площади 0,4 га загорелась сухая трава.

Проводятся работы для выяснения причин пожара и определения объема нанесенного ущерба.

В связи с жаркой и засушливой погодой МЭПР призывает людей осторожно обращаться с огнем, находясь на природе, и соблюдать правила пожарной безопасности.

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