Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Юлия Гусмана орденом «Достлуг».

Ю.Гусман награжден за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Minval.az