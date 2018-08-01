Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Юлия Гусмана орденом «Достлуг».
Ю.Гусман награжден за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Юлия Гусмана орденом «Достлуг».
Ю.Гусман награжден за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
Дата: 2018/08/01 20:49
Раздел: Life-style, Азербайджан
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