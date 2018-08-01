Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он укрывался с 2012 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, на такой шаг Ассанж решился из-за того, что в последнее время у него ухудшилось здоровье. Он все еще может быть арестован в Великобритании, также прокуроры в США могут предъявить ему обвинения в выдаче конфиденциальной информации.

Отмечается, что у основателя WikiLeaks есть несколько вариантов: он может направиться в больницу в Великобритании, попытаться сбежать из страны или оспаривать свой арест в суде.

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