Азербайджан подтвердил заинтересованность в приобретении 10 украинских самолетов Ан-178.

Об этом сообщил президент ГП «Антонов» Александр Донец в интервью для 112.ua.

«На нашу технику есть спрос и есть покупатели. Вот протокол последней встречи с представителями Silk Way (Азербайджан), заверенный 11 июля. Они подтвердили заинтересованность в приобретении 10 самолетов Ан-178», — сказал он.

По словам президента «Антонова», скорее всего это будут самолеты из линейки NEXT с комплектующими, поставленными Aviall.

На вопрос журналиста о цене Александр Донец сказал:

«Ответить на этот вопрос мы сможем, когда определимся с условиями снятия комплектации со складов. При этом хочу обратить ваше внимание, что порядка 60% комплектующих западного производства дешевле российских».

Minval.az