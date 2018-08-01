Причиной аварии самолета компании Aeromexico в аэропорту города Дуранго во вторник стал резкий порыв ветра.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил губернатор одноименного штата Хосе Росас Аиспуро.

«При взлете самолет подвергся удару сильного порыва ветра, который заставил его резко снизиться и удариться о землю левым крылом, в результате чего отвалились два двигателя», – сказал Аиспуро на пресс-конференции, транслировавшейся в социальных сетях.

В результате происшествия самолет Embraer 190 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 300 метров.

На борту самолета находились 97 взрослых пассажиров, двое детей и четыре члена экипажа. По словам губернатора, пострадавшие были доставлены в различные госпитали, погибших нет. Среди раненых пилот находится в тяжелом, но стабильном состоянии, он получил ранение в затылочную область.

Всего в госпиталях остаются 49 пострадавших. «Но мы думаем, что в ближайшие часы многие их них уже будут выписаны и смогут отправиться домой», — отметил Аиспуро. Он также добавил, что сейчас в аэропорту Дуранго разворачивает свою работу команда Aeromexico, которая оказывает помощь пассажирами и их родственникам.

Minval.az