Агиль Алескер отпущен. Об этом написал в facebook его близкий друг Тогрул Аллахвердили:

«Друзья, не беспокойтесь! Агиль Алескер уже дома».

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Главный редактор сайта Yenicag.az Агиль Алескер задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

Об этом на своей странице facebook написал председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов.

Как отметил Амашов, в конце рабочего дня родственники журналиста потеряли с ним связь и обратились в Совет прессы. Обращение было рассмотрено и установлено, что главред был задержан сотрудниками ГУБОП МВД.

А.Амашов отметил, что в виду завершения рабочего дня связаться с ответственными лицами вчера не представилось возможным. По его словам, он сегодня от имени Совета прессы обратится в МВД и постарается внести ясность в причину задержания журналиста.

«Важно, чтобы вопрос в связи с Агилем Алескером, решился справедливо, в рамках законодательства, мы для этого приложим усилия», — написал Амашов.

Minval.az