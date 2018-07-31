Турецкий суд отклонил апелляцию американского пастора Эндрю Брансона и оставил его под домашним арестом. Об этом сообщает TRT Haber.
По данным издания, суд не согласился освободить Брансона из под домашнего ареста.
Турецкий суд отклонил апелляцию американского пастора Эндрю Брансона и оставил его под домашним арестом. Об этом сообщает TRT Haber.
По данным издания, суд не согласился освободить Брансона из под домашнего ареста.
Дата: 2018/07/31 22:59
Раздел: Мир
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Об этом заявляет глава государства
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